In Eisenach kommt es gar nicht so selten vor, dass Menschen ihren Hausmüll in öffentlichen Papierkörben entsorgen oder in Säcken daneben stellen.

Für eine saubere Stadt Eisenach

Der Stadtrat hat jüngst ein Papierkorbkonzept beschlossen. Damit wurde sich auf Kriterien geeinigt, wo künftig Müllbehälter aufgestellt werden. Für die Leerung von derzeit 509 Papierkörben gibt die Stadt bereits jetzt 3200 Euro pro Woche aus. Das ist eine so genannte freiwillige Ausgabe. Dennoch, so der Tenor, will die Stadt keine Abstriche machen. Ziel bleibe, für Sauberkeit zu sorgen und vorhandene Ressourcen effektiver zu nutzen.

Im Konzept sind bestimmte Kriterien aufgelistet worden, wo es Sinn macht, Müllbehälter aufzustellen. Das ist beispielsweise überall dort der Fall, wo Sitzbänke im öffentlichen Raum vorhanden sind oder an Plätzen, die von vielen Touristen besucht werden. Auch an öffentlich bewirtschafteten Parkplätzen soll der Abfall entsorgt werden können – allerdings nicht der Hausmüll, der in die eigene Tonne gehört.

Aktuell ist geplant, Papierkörbe in der Fischweide, am Panoramaweg und am Spazierweg entlang der Hörsel aufzustellen. Vorgesehen ist außerdem, sich auf ein einheitliches Behältersystem zu einigen. Derzeit gibt es diverse Varianten in Plastik, Beton oder Metall. Die Akteure vom Runden Tisch für ein sauberes Eisenach, die maßgeblich an der Erarbeitung des Konzepts beteiligt waren, sollen bei den nächsten Schritten zur Umsetzung einbezogen werden.