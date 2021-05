Für Eisenachs Weihnachtsmarkt Lösung mit Arzig suchen

Die künftige Ausrichtung des Weihnachtsmarktes in Eisenach wird derzeit in der Stadt diskutiert.

Eisenach. Die Stadt reagiert auf die Berichterstattung zum Weihnachtsmarkt.

Die Stadtverwaltung hat am Freitag auf die Berichterstattung zur Absage einer Vertragsverlängerung für den Weihnachtsmarkt reagiert. Wie Sprecherin Ulrike Müller erklärte, sei es richtig, dass Veranstalter Henry Arzig zunächst eine Absage der Verlängerungsoption erhalten hat. Diese enthalte aus Sicht der Stadt aber die Perspektive, im Gespräch zu bleiben und neue Wege für eine – möglicherweise gemeinsame – Ausrichtung zukünftiger Weihnachtsmärkte zu suchen. Die vorerst ausgeschlagene Verlängerung beinhalte keine generelle Absage. Im Juni soll es ein Gespräch am Tisch der Oberbürgermeisterin geben. „Ziel ist tatsächlich, dass die Stadt perspektivisch die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes übernimmt“, so Müller. Es soll aber einen gemeinsamen Weg dorthin geben.