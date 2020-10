Für Ferienprojekt Klanglabor Wartburg anmelden

Die Wartburg, das Wartburg-Radio und das Kinder- und Jugendzentrum Alte Posthalterei sind Initiatoren des Ferienprojektes Klanglabor Wartburg vom 19. bis 27. Oktober. Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren sind aufgerufen, sind als Geräusche-Sammler an und in der Wartburg und Hörspiel-Gestalter im Sender zu betätigen. Vorerfahrungen mit Radiotechnik sind nicht nötig. Experimentiert und recherchiert wird an sechs Tagen zwischen 10 und 16 Uhr (am 21. Oktober von 13-19 Uhr). Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung nötig bei Claudia Meißner unter Telefon: 03691/250236.