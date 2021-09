Feuerwehr und Polizei nachts im Einsatz

Bad Salzungen. Serie von kleineren Bränden hielt die Einsatzkräfte in Atem.

Sowohl Feuerwehr als auch Polizei waren in der Nacht zu Mittwoch in Bad Salzungen im Wartburgkreis wegen mehrerer brennender Müllcontainer im Einsatz. Zwei Mülltonnen in der Albert-Schweizer-Straße und in der Martin-Luther-Straße brannten komplett aus. Zudem wurde noch ein Container in der Dr. Salvador-Allende-Straße beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

