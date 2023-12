Fußgängerbrücke über Marienbach in Eisenach gesperrt

Eisenach Stadt prüft Bau einer Behelfsbrücke

Die Brücke über den Marienbach auf Höhe der Bushaltestelle, die als Zuweg zum Mariental dient, muss bis auf Weiteres gesperrt werden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Ein vom Fachbereich Infrastruktur beauftragtes Ingenieurbüro habe bei der jährlichen Besichtigung erhebliche Mängel festgestellt. Aufgrund des schlechten Bauzustandes und der Schäden an der Brücke sei die Sicherheit für die Benutzer nicht mehr gewährleistet. Schäden bestehen am Gehweg, an den Sicherheitseinrichtungen sowie am Geländer der Brücke.

Eine Instandsetzung der Brücke ist laut Stadtverwaltung nicht möglich. Es wird geprüft, vorübergehend eine Behelfsbrücke zu installieren.