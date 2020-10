Fußgängerin von Lkw angefahren und schwer verletzt - Sattelzug brennt völlig aus

Sattelzug völlig ausgebrannt

Dienstagabend fing ein Sattelzug eines 33-Jährigen Feuer. Der Sattelzug-Fahrer war auf der A 4 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er eine starke Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug bemerkte. Er fuhr Eisenach-Ost ab und hielt im Gewerbegebiet Großenlupnitz an. Dort geriet das Fahrzeug schließlich völlig in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 45.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gilt ein technischer Defekt als wahrscheinlich.

Parolen gerufen

Zeugen meldeten Dienstagabend der Polizei, dass mehrere Personen in der Eisenacher Wartburgallee offenbar fremdenfeindliche Parolen riefen. Polizeibeamte konnten zwei 22-Jährige feststellen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lkw fährt Fußgängerin an und verletzt sie schwer

Mittwochvormittag hat sich eine 80-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Die Fußgängerin überquerte gegen 10.45 Uhr die Fußgängerampel der Kreuzung Langensalzaer Straße/Altstadtstraße und wurde offenbar von einem herannahenden Lkw übersehen. Der 59-jährige Fahrer, der aus Richtung Langensalzaer Straße kam, kollidierte mit der Passantin, die schwere Verletzungen davon trug. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

