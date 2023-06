Gabriele Phieler spricht im Eisenacher Nikolai-Kolleg

Eisenach. Thema: Die Organisation der Anonymen Alkoholiker

Die nächste Veranstaltung innerhalb der Reihe „Nikolai-Kolleg“ gibt es am Dienstag, 20. Juni, in der Kapelle der evangelisch-lutherischen Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach (Karlsplatz 27/31). Von 10 bis 12 Uhr wird die Eisenacherin Gabriele Phieler zum Thema „AA- eine weltweite Organisation der Anonymen Alkoholiker“ referieren. Phieler ist Pfarrerin im Ruhestand und zudem gewähltes Mitglied im „Gemeinsamen Dienstausschuss“ der AA für Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie befasst sich in ihrem Referat mit der Entstehung, der Geschichte, den Prinzipien der Anonymen Alkoholiker und sieht auf die Arbeit in der Organisation der AA und ihrer wachsenden Bedeutung.