Ganztägiges Versammlungsverbot für Corona-Proteste in Eisenach

Bis zu 600 Menschen beteiligten sich Ende November an einem unangemeldeten oder "Spaziergang" in der Eisenach

Eisenach. In Eisenach gilt am Samstag (11.12.) ein ganztägiges Versammlungsverbot im Zusammenhang mit den in den sozialen Medien beworbenen "Hygienespaziergängen".

Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Die Linke) hat für Samstag (11.12.) ein ganztägiges Versammlungsverbot im Zusammenhang mit den in den sozialen Medien beworbenen «Hygienespaziergängen» erlassen. Auch Versammlungen mit vergleichbaren Inhalten blieben verboten, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte.

Erst am Montag kam es in fast allen Landkreisen Thüringens zu Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. An fast allen Orten waren die Teilnehmerzahlen laut Polizei höher als zulässig gewesen. Erlaubt waren zu diesem Zeitpunkt maximal 35 Menschen. In Erfurt kamen etwa 1000, in Altenburg etwa 800 und in Zeulenroda 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen. Auch in Eisenach, Nordhausen, Arnstadt, Jena, Saalfeld, Sömmerda und weiteren Städten gab es Demonstrationen.