Garten der Alten Mälzerei hat wieder eine Struktur

Bei einem Arbeitseinsatz im Außengelände des Industriedenkmals Alte Mälzerei im Palmental ist dem Wildwuchs ein Ende bereitet worden. „Über 20 Leute haben Park und Garten von seinem Dschungeldasein befreit“, freut sich Reinhard Lorenz vom Vorstand der Lippmann+Rau-Stiftung über die Unterstützung. Es seien auch Menschen, denen der Erhalt der früheren Malz- und Kaffeerösterei am Herzen liegt.

Die Alte Mälzerei ist mit dem Jazzkeller Posaune nicht nur ein Spielort, sondern eben auch Denkmal. Die Malzfabrik wurde 1873 gegründet. Zunächst wurde Braumalz für die Bierherstellung produziert. Als die Malzfabrikation unrentabel geworden ist, verlegte sich der Besitzer auf das Rösten von Malzkaffee. Bis heute erhalten ist die technische Anlage aus der Gründerzeit.

Reinhard Lorenz kann sich vorstellen, neben der in der Mälzerei mit dem Musikarchiv beheimateten Lippmann+Rau-Stiftung und dem Jazzklub einen Interessenkreis für den Erhalt des Industriedenkmals zu gründen. Entsprechende Signale habe er aus dem Kreis derjenigen erhalten, die sich am Arbeitseinsatz beteiligt haben.

Wegen der Coronapandemie sind in diesem Jahr alle Konzerte abgesagt worden. „Ich tue mich schwer, Verträge für nächstes Jahr abzuschließen“, so Lorenz mit Verweis auf die Infektionszahlen. Auch wenn er täglich Anrufe von Musikern erhalte, die händeringend nach Auftrittsmöglichkeiten suchen. Viele von ihnen gastieren seit Jahren in Eisenach. Ende November soll entschieden werden, wie das Konzertleben in der Mälzerei 2021 aussehen kann.

Auch die Pläne für einen Neubau auf dem Gelände stagnieren wegen Corona. Doch im Archiv für Jazz und populäre Musik sind regelmäßig Studenten der Weimarer Hochschule für Musik anzutreffen. Sie erfassen und digitalisieren die Bestände. „Das Archiv wächst“, verweist Lorenz auf die Übernahme weiterer Sammlungen.