Gasleitung in Eisenach muss repariert werden

Eisenach. Aufgrund der Havariebeseitigung wird der Kiefernweg zeitweise gesperrt.

Wegen einer plötzlich aufgetretenen Havarie an einer Gasleitung wird der Kiefernweg in Eisenach in der Zeit vom 20. bis 24. November auf Höhe der Straße Am Ramsberg in Höhe der Hausnummern 48 bis 52 voll gesperrt. Dies geht aus eine Mitteilung der Stadtverwaltung Eisenach vom Montag, 20. November, hervor. Der Grund für die kurzfristige erforderliche Sperrung ist demnach eine Störungsbeseitigung an einer dort verlaufenden Gasleitung.