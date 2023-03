Gebetstag in der Hörselberghalle

Wutha-Farnroda. Gläubige beschäftigen sich anlässlich des Weltgebetstages mit dem Inselstaat Taiwan.

Die evangelische Kirchgemeinde Ruhla lädt am heutigen Freitag, 3. März, zum Weltgebetstag ein. Alle Gläubigen sind eingeladen, gemeinsam ab 19 Uhr in der Hörselberghalle in Wutha-Farnroda zu feiern. Laut einer Mitteilung von Pfarrer Gerhard Reuther wird zeitgleich zum Gottesdienst ein Kindergottesdienst gefeiert. Die Gottesdienstordnung stammt in diesem Jahr aus Taiwan, einem Inselstaat zwischen Japan und den Philippinen, vor dem chinesischen Festland gelegen. „Uns ist das Land aus den Nachrichten vor allem durch die Spannungen mit China bekannt“, so Pfarrer Gerhard Reuther. Die Gäste werden an diesem Abend einen kleinen Teil asiatischen Lebensgefühls erleben. Alle Teilnehmer sollten ein Besteck mitbringen.