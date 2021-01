Geburtenzuwachs im Eisenacher St- Georg-Klinikum

Marie (auch in Verbindung) und Henry mit jeweils zehn Nennungen sind die beliebtesten Vornamen der 2020 im St.-Georg-Klinikum geborenen Kinder. Auf den Plätzen folgen bei den Mädchen Amelie (9), Mathilda (8) und Sophie (7). Außergewöhnlichere Namen waren Holly oder Sunny. Hinter Henry rangieren auf der Jungenliste Ben (9), Fin (9), Oskar (8) und Matteo (7). Halvar oder Otis waren seltene Namen, die bei Neugeborenen aus dem Eisenacher St.-Georg-Klinikum vergeben wurden. Auch alte Namen wie Lisbeth, Margarete, Frieda oder Hilde bei den Mädchen dazu Fritz und Rudi bei den Jungen wurden 2020 vergeben, informierte Andrea Lesser, Chefärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Das Team des St.-Georg-Klinikums einschließlich der Hebammen freut sich über 673 im Klinikum auf die Welt geholten Kinder, davon waren 330 Mädchen und 343 Jungs. Dass im abgelaufenen Jahr damit 41 Kinder mehr als 2019 geboren wurden, liegt auch an 20 Zwillingsgeburten. Das sind zweimal so viel wie im Jahr zuvor. Das Perinatal-Zentrum des St.-Georg-Klinikums genießt auch außerhalb des eigentlichen Einzugsbereiches großes Vertrauen. So ist es aus Sicht von Andrea Lesser auch zu erklären, dass 14,6 Prozent der Mütter von außerhalb in Eisenach entbanden, und davon wieder 9,4 Prozent aus Hessen.

Auch in Coronazeiten Begleitung im Kreißsaal erlaubt

Das schwerste 2020 entbundene Kind brachte 4810 Gramm auf die Waage. 1200 Gramm wog das leichteste Kind. Die Altersspanne der Mütter reichte von 16 Jahren (vier Entbindungen) bis 40 Jahre und älter (19 Entbindungen). Das macht 2,9 Prozent aller Mütter aus. Drei waren bei der Geburt 43 Jahre alt.

Auch in Corona-Zeiten durften die Väter oder ein anderer Angehöriger bei der Entbindung im Kreißsaal dabei sein. Die Geburtshilfestation des St.-Georg-Klinikum ist gerade auf dem Weg zur Zertifizierung zum Prädikat „Babyfreundliches Krankenhaus“. Geburtsvorbereitungskurse und Referate zu interessanten Themen gehören dabei zum Angebot für werdenden Mütter und Väter. In Corona-Zeiten muss allerdings einiges ausgesetzt werden, sagt Chefärztin Lesser. Die Klinik bot den werdenden Müttern in dieser Zeit eine Hotline für die Beratung.

Erwähnenswert ist für Chefärztin Andrea Lesser die Zahl der Mütter, die nach einem oder mehreren Kaiserschnitten erneut ein Kind bekommen. Entbindungen nach dem fünften, sogar sechsten Kaiserschnitt, verzeichnete die Klinik im vergangenen Jahr.