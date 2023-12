Gedanken zur Weihnachtszeit

Eisenach Tante Frieda, Schorsch und Hermine wünschen sich Besinnlichkeit

Hermine: Na habt ihr Zwei alle Geschenke fers Weihnachtsfest zesamm‘n?

Schorsch: Ech moß noch en besschen ebberläch, abber doan korz vor Weihnachten fällts mech ien.

Tante Frieda: Na, ob die Liet noch sue veel Geld usgäb‘n, wo doch alles teurer geword‘n es? Doch wenn ech sue en die Stadt doas Gewimmel seh, geht‘s nech all‘n schlächt.

Hermine: Doa heste rächt, Tante Frieda, wenn ech die vollgepackt‘n Ienkaufswachen seh, es noch genoch Geld onger die Liet.

Schorsch: Natürlech gebts noch genoch Liet, die rächnen möss‘n.

Tante Frieda: Ja, abber gemäckert werd meistens von dän, die genoch han. En Dach ebbern Kopf, genoch ze ess‘n on ze trenk‘n es fer veele Menschen uf onsrer Welt en Luxus. Doas sollt ons grad en die Weihnachtsziet moal doch die Platt‘n gehn.

Hermine: Des is enne besennleche Ziet fer alle, on veeleicht sollt me ons ienfach, statt großarteche Geschenke, gächenseitech diese Ziet schenk‘n.

Schorsch: Doas heste schien gesacht, Hermine.

Tante Frieda: Ienfach zesammenhockn, en Kerzchen anmach, en Glühweinchen suff‘n , on veeleicht au an die denk‘n, denen es nech sue guet geht .

Schorsch: En diesen Senn, enne schiene Adventsziet fer ons alle.