Frische Blumen an der Gedenkstele erinnern an das Ende des Krieges vor 75 Jahren.

Gedenken an die Opfer im Eisenacher Außenlager Emma

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedenken an die Opfer im Eisenacher Außenlager Emma

„Nie wieder Faschismus, nie wieder Gewaltherrschaft, nie wieder Krieg.“ In der gemeinsamen Hoffnung, dass diese mahnenden Worte auch weiter Gehör finden, erinnern Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke), Jörg Rumpf vom Bündnis gegen Rechts und Pfarrer Armin Pöhlmann an die Beendigung des zweiten Weltkrieges durch die Alliierten Truppen und damit auch die Beendigung der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten vor 75 Jahren.

In Eisenach gedenke man im besonderen der Opfer des KZ-Außenlagers Emma sowie der Opfer von Zwangsarbeit und Internierung in Eisenach. „Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten wurden Menschen aus ideologischen oder Gründen der nationalsozialistischen Rassenhygiene verfolgt, verhaftet, gequält und ermordet. Viele Opfer wurden über die Internierung in Konzentrationslagern zur Zwangsarbeit herangezogen, um den Kriegsbedingten Arbeitskräftemangel auszugleichen“, so Wolf, Pöhlmann und Rumpf.

Blick auf das Eingangstor zum BMW-Flugmotorenwerk beim Dürrerhof. Kriegsgefangene und später auch Häftlinge aus den KZ Allach und Buchenwald wurden dort zur Zwangsarbeit eingesetzt. Foto: Stadtarchiv Eisenach

Ab 1940 sind in Eisenach große Zahlen Kriegsgefangener dokumentiert. Im Kohlehandel, im Forst, im Gas- und Wasserwerk oder der Friedhofsverwaltung, aber vor allem im BMW-Flugmotorenwerk Eisenach wurden tausende Zwangsarbeiter in der Produktion eingesetzt, die in Barackenlagern im gesamten Stadtgebiet untergebracht waren.

Ab April 1944 kamen dazu Häftlinge aus den Konzentrationslagern Allach und später Buchenwald, die im Außenlager mit dem Decknamen „Emma“ direkt im Werksgelände des Flugmotorenwerkes am Dürrerhof in einer Fabriketage untergebracht und dort auch eingesetzt wurden. Die durchschnittlich 300 bis 500 Menschen wurden von SS-Angehörigen und Luftwaffensoldaten streng bewacht und unter unmenschlichen Bedingungen zur Arbeit gezwungen.

Nach dem letzten Alliierten Luftangriff auf Eisenach wurde das KZ Emma am 16. Februar evakuiert. Alle noch inhaftierten 383 Häftlinge wurden zunächst nach Buchenwald gebracht, wo jedoch für viele ihre Odyssee noch nicht zu Ende war. Viele von ihnen wurden noch weiter in andere Lager geschickt.

Trümmer des BMW Flugmotorenwerkes Eisenach, das nach alliierten Befehlen nach dem Krieg demontiert worden war. Foto: Stadtarchiv Eisenach

Die Gedenk-Stele am ehemaligen Eingang zum Werksgelände auf dem Dürrerhof erinnert seit 2006 an den Einsatz von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen insbesondere im BMW-Flugmotorenwerk. Dank der Eisenacherin Jessica Elsner, die die Ereignisse wissenschaftlich erforscht hat, liegen heute umfangreiche Erkenntnisse zu Zwangsarbeit unter dem Naziregime in und um Eisenach vor.

OB Wolf verurteilt die „menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus“ und mahnt, sensibel gegenüber vergleichbaren Strömungen in der heutigen Zeit zu sein. Eine zunehmende Verrohung im zwischenmenschlichen Miteinander und vor allem in den „sozialen“ Netzwerken lasse oft die Achtung, den Respekt und das Mitgefühl für das Gegenüber und dessen Lebenswelt vermissen. Wolf: „Die Abwertung von Personen und von deren Handeln darf sich nicht noch mehr als Normalität in unserer Gesellschaft einschleichen. Das heute verbreitete ‚Das wird man ja noch sagen können …‘ verleitet allzu oft zu weitgehender Anstandslosigkeit bis hin zu menschen- und demokratieverachtenden Äußerungen. Eine solche Entwicklung gefährdet unsere Gesellschaft und öffne Demokratiefeinden Tür und Tor.“

Pfarrer Pöhlmann zeigt sich erschüttert, darüber dass „mein ganzer Pfarrbezirk (Petersberg, Karolinenstraße, Schlachthof) damals von Zwangsarbeiterlagern geprägt war – und die Menschen in Eisenach wussten das natürlich.“ Heute brauche die Gesellschaft klare Regeln – Regeln, die „wir allen entgegenhalten können, die an Grundprinzipien unserer Gesellschaft kratzen möchten und hoffen, dass wir uns schon daran gewöhnen“, so Pöhlmann.

Jörg Rumpf fragt: „Haben wir nichts aus der Geschichte gelernt? Leider sind die Messer nicht stumpf geworden. Und nach den Worten folgen die Taten.“