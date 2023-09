Gedenkstein für die Friedenseiche unterhalb der Wartburg

Bei der Enthüllung des Gedenksteines an der Auffahrt zur Wartburg, in der Kurve oberhalb des Helltals.

Eisenach. Der Südstadtverein Eisenach lässt einen Granitstein in Gedenken an das Kriegsende von 1871 aufstellen.

Bürgermeister Christoph Ihling (von links), der Vorsitzende des Südstadtvereins, Thomas Herrmann, und sein Stellvertreter Uwe Felsberg enthüllten am Donnerstagnachmittag einen wenige Stunden zuvor aufgestellten Gedenkstein an der Friedenseiche von 1871. Der damals an der Straße zur Wartburg gepflanzte Baum erinnert an das Ende des Deutsch-Französischen Kriegs von 1870/71. Der Südstadtverein entdeckte die Baumbezeichnung auf einer historischen Wanderkarte und setzte sich für die Aufstellung des Granitblocks ein, der sich nur wenige Schritte vom Cranach-Denkmal befindet. Recycelte Leitplanken schützen den Baum fortan vor parkenden Autos. Demnächst komplettieren noch Sitzbänke nach historischem Vorbild den Gedenkstein. Thomas Hübler fertigte dazu die Gussform.