Landtagsabgeordneter Raymond Walk (CDU, von rechts), SPD-Ortsvereinsvorsitzende Heidrun Sachse und Gisela Büchner, die ehrenamtliche Beigeordnete der Stadt Eisenach, bei einer früheren Kundgebung in Göringen.

Gedenkstunde zum Mauerbau in Eisenacher Ortsteil

Göringen. In Göringen gedenkt man am 13. August der innerdeutschen Teilung vor 62 Jahren.

Im Eisenacher Ortsteil Göringen wird am Sonntag, dem 13. August, um 10 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung zum Mauerbau vor 62 Jahren eingeladen. Die Veranstaltung findet am Gedenkstein der innerdeutschen Grenze in der Lauchröder Straße statt.

Am 13. August 1961 wurde in der DDR mit der Abriegelung der Staatsgrenze begonnen und Göringen wurde zum Grenzgebiet erklärt. Der Eiserne Zaun gehörte 28 Jahre lang zum täglichen Leben.