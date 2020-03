Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gegen umgestürzten Baum gefahren - Opel brennt

Gegen umgestürzten Baum kollidiert

Am Freitag gegen 14.25 Uhr fuhr ein 71-jähriger VW Fahrer aus Möhrenbach kommend in Richtung „Hohe Tanne“. Circa 300 Meter vor der Kreuzung „Hohe Tanne“ fiel unvermittelt ein Baum auf die Straße. Trotz sofortiger Notbremsung konnte er eine Kollision nicht vermeiden. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 EUR. Die Feuerwehr räumte den Baum von der Fahrbahn entfernt und band die auslaufenden Betriebsstoffe. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Anschließend wurde die Straße wieder frei gegeben.

Opel brennt

Am Freitag gegen 13.50 Uhr fuhr ein 40-jähriger Opelfahrer aus Kirchheim in Richtung Werningsleben. Dabei bemerkte er starken Rauch im Motorraum. Er hielt sein Fahrzeug sofort am rechten Fahrbahnrand an und stieg aus. Kurz darauf stand der Motorraum in Brand. Die Feuerwehr konnte der Brand löschen. Der an dem Pkw entstandene Totalschaden wurde mit circa 150 EUR angegeben.

Unfall in Arnstadt

Am Freitag gegen 8.05 Uhr fuhr ein 51-jähriger Daimlerfahrer in Arnstadt auf der Ilmenauer Straße in Richtung „Am Obertunk“. Ein 18-jähriger Opelfahrer, welcher ihm entgegenkam und nach links in die Saalfelder Straße einbiegen wollte, achtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt des Daimlerfahrers nicht und kollidierte gegen diesen. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt circa 2500,-EUR. Personen wurden nicht verletzt.