Geisa. In der Gedenkstätte Point Alpha sind Fotos von Zeitzeugen zu sehen, die 1989 die Grenzöffnung in Bildern festhielten. Die Schau läuft bis 1. März.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geisa: Fotoausstellung zeigt Öffnung der Grenztore

Der zweite Teil einer Bilderausstellung zur Grenzöffnung 1989 wird ab sofort in der Gedenkstätte Point Alpha gezeigt. Im Haus auf der Grenze zwischen dem osthessischen Rasdorf und Geisa in Thüringen sind 15 weitere eindrucksvolle Fotoszenen in einer Präsentation zu sehen, wie die Gedenkstätte am Donnerstag mitteilte. Ausgesucht und zusammengestellt wurden die Werke von der Point Alpha Stiftung. Die Motive stammen von zwei Fotografen aus der Region, die die Szenen an den heimischen Brennpunkten im Jahr 1989 festhielten. Auch das Stadtarchiv Hünfeld steuerte Exponate bei.

Im Rampenlicht stehen diesmal vor allem sich öffnende Tore sowie Begegnungen von Menschen bei Rasdorf, Geisa, Geismar, Buttlar, Borsch, Mittelaschenbach, Spahl, Grüsselbach oder Hünfeld.

Im ersten, am 10. November eröffneten Teil der Ausstellung, stehen Aufnahmen von zahlreichen Hobbyfotografen aus Hessen und Thüringen im Blickpunkt. Sie hielten damals fest, wie sich in der Region an verschiedenen Orten die Grenze allmählich öffnete. Die Fotoschau soll bis zum 1. März 2020 zu sehen sein. Ein dritter Teil dieser Retrospektive wird derzeit im Foyer der europäischen Polizeibehörde Europol im niederländischen Den Haag gezeigt, wie die Stiftung mitteilte.

In der Wintersaison sind die Gedenkstätte Point Alpha und die Ausstellungen bis Ende Februar täglich außer montags von 10 bis 16:30 Uhr geöffnet. Nur heute am 6. Dezember ist ausnahmsweise montags geöffnet, wie die Stiftung mitteilte.