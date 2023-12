Geistliches Wort Eisenach: Das Licht des Lebens

An der Krippe aus dem Weihnachtsmusical der Grundschule Nazza in der St.-Martin-Kirche in Mihla

Eisenach Pfarrer Andreas Staemmler über das, was bleibt von Weihnachten

Was bleibt, wenn Weihnachten vorbei ist? Was erwartet uns, wenn wir unsere feiertäglichen Gefühle wieder in Kisten packen und in den Schrank räumen bis zum nächsten Jahr? Was wird kommen, wenn die Nachrichten uns unüberhörbar klarmachen werden, wie es wirklich zugeht in der Welt?

Es bleibt, was wir in der Heiligen Nacht vom Kind in der Krippe hören werden: „In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht ergriffen“ (Johannes-Evangelium). In unserem Alltag hat eine neue Geschichte begonnen. Die ist nicht mehr wegzudiskutieren, so wenig wie das Kind in der Krippe. In der Finsternis hat das Licht des Lebens Platz genommen. Dagegen kann die Finsternis nichts machen.

Pfarrer i. R. Andreas Staemmler Foto: Miriam Spittel / ZEITLOS Fotografie.

Nicht unsere Lichter leuchten. Das Licht kommt ganz woanders her, wie das Kind ganz woanders herkommt. So werden wir Sonntagabend hören und singen: „Welt ging verloren, Christ ist geboren“. Und deshalb: „O du fröhliche“. Das Licht des Lebens strahlt uns von vorne entgegen. Es ist das Licht der kommenden Welt. Uns wird von oberster Stelle klargemacht, was auf uns zukommt. Unser Alltag wurde vom neuen Leben überholt.

Nun liegt das neue Leben vor uns. Es leuchtet uns das Leben, das den Tod überwunden hat. Das erwartet uns unabhängig davon, ob wir das glauben oder nicht. Das Kind in der Krippe steht dafür gerade. Es hält uns die Tür zum Fest des neuen Lebens auf und hält uns den Platz frei am Tisch des Lebens, auch wenn wir das für völlig unmöglich halten. Vielleicht singen wir Sonntagabend: „Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies“.

Unsere alten Geschichten finden ein Ende. Die Finsternis wird das Licht nicht verschlingen. Die finsteren Mächte dieser Welt haben nicht das letzte Wort. Das leise Wort aus der Krippe hat sie schon überstimmt. Wir können den Kopf heben und dem kommenden Leben entgegengehen.

Andreas Staemmler ist Pfarrer im Ruhestand aus Wutha-Farnroda.