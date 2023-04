Geistliches Wort, Eisenach: Scherze in der Karwoche?

Susanne-Maria Breustedt über musikalische Glockläuter in einem Dorf im Wartburgkreis und eine christliche Legende zum den 1. April.

Bis heute werden die beiden Glocken auf dem Scherbdaer Kirchturm nicht nur mit Hand, sondern auch nach Noten geläutet. Die Glockenläuter müssen schwindelfrei und kräftig sein, um auf den Turm zu steigen und die Glocken in Schwung zu bringen, und Notenkenntnisse nachweisen. Je nach Anlass wechseln die Noten. Seit fast vier Jahrzehnten ist der aktuelle Glockenläuter im Amt, der nur von zwei anderen vertreten werden kann. Die Gemeinde hofft, dass er dieses anspruchsvolle Amt noch sehr lange ausüben kann und schon jetzt künftige Generationen auf das Läuten nach Noten vorbereitet.

Susanne-Maria Breustedt, Pastorin in Creuzburg Foto: Kirchgemeinde Creuzburg

Der 1. April mit seinen Scherzen will gar nicht so recht an den Beginn der Karwoche passen, wo Christen den Leidensweg Jesu bedenken. Auf der Suche nach dem Ursprung des 1. April, an dem die Menschen mit erfundenen Geschichten zum Narren gehalten werden, stößt man auf eine Überlieferung, der zufolge der 1. April als Geburts- oder Todestag des Judas Iskariot gilt. Für 30 Silberlinge verriet er Jesus an die Staatsmacht. Welch schreckliche Rolle wird Judas zugedacht! Schon beim letzten Essen Jesu mit seinen Jüngern, weiß Jesus um den bevorstehenden Verrat: Einer von euch wird mich verraten. War dieser Verrat wirklich nötig? Jesus war doch von der Menge begeistert begrüßt in Jerusalem eingezogen, warum sollte er der Polizei nicht bekannt sein? Wurde Judas zum Narren gehalten?

Kurt Marti, der Dichterpfarrer aus der Schweiz, sieht diesen Mann ganz anders:

schöner judas / da die sonne ihren untergang feiert / berührst du mein herz / und ich denke dir nach … / ach was war dein EINER VERRAT gegen die VIELEN / der christen und kirchen die dich verfluchen? / Ich denke dir nach / und deiner tödlichen trauer / die uns beschämt

Ab Karfreitag schweigen die Glocken. Ostern läuten sie wieder, wie immer, in Freud und Leid.

