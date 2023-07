Geistliches Wort für Eisenach: Die Verlockung der bequemen Diktatur

Heinz Josef Durstewitz über die Verschiedenheit als Schatz.

„Wir leben auf einer Insel der Seligen.“ Dieser Satz wird lauten Widerspruch provozieren. Man wird mir vorwerfen, weltfremd zu sein. Und jeden Tag kann man schon morgens feststellen: Die Welt ist gänzlich in Unordnung, zwischen den Mächten und Völkern, innerhalb unserer Gesellschaft; und auch die privaten und persönlichen Beziehungen sind von vielen Seiten gefährdet: Natur, Gesundheit und Psyche, Arbeitsplätze und Sparkonten sind vielen Unwägbarkeiten ausgesetzt und sehr zerbrechlich.

Heinz Josef Durstewitz Foto: Peter Michaelis/Archiv

Das Leben wird oft und zurecht als Last beschrieben. In den Klagen über diese Zustände wird dann oft gesagt: Man müsste nur… und dann kann jeder seinen Beitrag leisten und seine Bilder von der heilen Welt vorstellen. Da spätestens merken wir: Wir sind umgeben von einem kostbaren Schatz von Angeboten der Seligkeit: Die Geschichte und die Geschichten der Liebe füllen Bibliotheken. Die Freude an der Natur macht uns heil. Freundschaft ist ein Glück. Gemeinschaft ist tiefste Lebenserfüllung. Kunst und Künstler aller Zeiten laden in die Farben und in die Pracht des Lebens ein. Das Christentum ist eine einzige Einladung in die große Lebensgemeinschaft. Die ganze Schöpfung wartet auf die Befreiung von der Knechtschaft, wartet darauf, dass wir Menschen ihr begegnen als Kinder Gottes.

So wird es am Sonntag den Gottesdienstbesuchern in Katholischen Gottesdiensten vorgelesen. Alles wartet auf das Leben, auf die große Partnerschaft aller Schöpfung. Aber um uns her zählt allein die Herrschaft. Jede will Herrin sein über ihre Umgebung, über Menschen und Dinge. Je mehr Leute jemand unter sich hat, umso angesehener ist er. Besitz ist Ziel der Menschen, Herrschaft über die anderen. Dieses Streben kann aus einem Staat eine Diktatur machen.

Die Herrschenden schreiben denen da unten genau vor, wie sie sein müssen, was sie denken dürfen, wie sie reden und wohnen müssen, was man lesen darf.

Eine freiheitliche Gemeinschaft kann zurückfallen ins Mittelalter, wo selbst ernannte Inquisitorengruppen die Wahrheit der Herrscher bewachen. Die Gefahr der Diktatur ist überall, wo Menschen bequeme Wege aus dem Kummer der Gegenwart versprechen. Ideologen haben die anderen aus dem Blick verloren; sie leben nur für ihre Ansicht und ihre Rechthaberei.

Wir selber sind eingeladen in Gemeinsamkeit und Gemeinschaft. Wir sind berufen, der Verlockung der bequemen Diktatur zu widerstehen, der Diktatur um uns her und der Diktatur in der Welt.

Erlebnisse von Gemeinschaft mit Gott und Welt und Menschen lassen uns ahnen, wie kostbar Leben ist. Einladungen gibt es genug. Ich wünsche Ihnen einen Sonntag in Gemeinschaft.

Heinz Josef Durstewitz aus der St. Elisabethgemeinde in Eisenach