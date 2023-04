Geistliches Wort für Eisenach: Jubel und schnelle Abkehr

Propst i. R. Heinz Josef Durstewitz über die öffentliche Meinung vor 2000 Jahren und heute.

Eine der Unberechenbarkeiten im Rahmen der Karfreitags- und Ostergeschichten ist der schnelle Wechsel der öffentlichen Meinung. Jesus beeindruckt die Massen und er erweckt die Hoffnung: Jesus muss nun eine Armee aufstellen und die Ordnung Israels erneuern.

Aber er enttäuscht die frommem Massen. Zornig wenden die sich von ihm ab. Die Masse möchte ihn los sein; Kreuzige ihn! Vom Kreuz ist noch keiner zurückgekehrt.

Jesus geht seinen Kreuzweg. Am Ende dieses Weges läuft alles auseinander, auch seine Anhängerschaft. Jesus hat sein Leben in die Hände Gottes gelegt. Dieses Gottvertrauen allein ist Christentum. Gewiss können sich Christen in der Kirche stark machen für bestimmte Anliegen, für Schulbildung oder ein Wasserprojekt. Andere mögen andere Akzente setzen, einen Befreiungskampf zum Beispiel. Wir wissen, wie sehr man sich auch in der Kirche – trotz edler Motive – befehden kann. Die Kirche hat, wie alle menschlichen Verbände, menschliche Interessen.

Unsere Gesellschaft ist eine Interessengesellschaft, keine Wissensgesellschaft, sondern eine Bekenntnisgemeinschaft. Immer mehr mächtige Teile in der Gesellschaft sagen, was man denken darf, welche Worte auf jeden Fall vermieden werden müssen, wer reden darf, wo geforscht werden darf und welches Buch erscheinen darf. Die Inquisition ersteht neu mit vielen Inquisitoren, jung und voller Elan.

Christen fragen sich: Wie kann ich meine Wege gehen, wie und wohin führt mich Gott? Können wir abends sagen: Vater, in Deine Hände lege ich meinen Geist? Dürfen wir mit neuem österlichen Leben rechnen? Die meisten kirchlichen Aktivitäten sind nicht geeignet, Tote aus dem Grab zu holen. Ich wünsche uns allen österliche Nähe zu Gott und grenzenloses Vertrauen in dieser Zeit der vielen Kreuzwege.

Christus ist auferstanden – und auch wir dürfen auferstehen.

Heinz Josef Durstewitz von der St. Elisabethgemeinde in Eisenach