Geistliches Wort für Eisenach: Persönlichkeiten, die mich prägten

Manfred Hilsemer aus Eisenach dankt Menschen, die ihn einfach machen ließen. Das hat auch mit einer Violine zu tun

Es sind nicht die strengen Erzieher, die meine Entwicklung und mein Leben geprägt haben; es sind nicht die Macher, die angeblich etwas aus mir gemacht haben.

Nein, es sind die Frauen und Männer, die mir Räume eröffnet haben, mir Freiheiten gegeben haben, damit ich mich selbst finden und entwickeln kann! Es sind Menschen, die mich ermutigt haben, auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln.

Manfred Hilsemer Foto: Katja Schmidberger/Archiv

Ich denke zum Beispiel an meine frühere Deutschlehrerin, die mit uns, als aufmüpfige Jugendliche, manche schräge Diskussion zu führen hatte. Ich denke auch an meinen früheren Geigenlehrer, den ich eines Tages mit einem selbst entwickelten abartigen Fingersatz überrascht habe. Er schaute verdutzt und es war ihm deutlich anzumerken, dass er von meinem Vorschlag überhaupt nicht angetan war. Aber dann meinte er: „Probier’s aus, wir werden sehen, ob Du damit zurecht kommst.“

Und ich denke auch an meine Eltern, vor allem an meine Mutter, die mir immer wieder Entwicklungsräume gelassen hat, obwohl sie manchmal sehr skeptisch waren. Wie dankbar bin ich, dass diese Persönlichkeiten mich nicht mit ihren Vorstellungen gegängelt, sondern mir Freiheiten gelassen haben.

Genau aus diesem Grund finde ich die Schöpfungsgeschichte, wie sie ganz am Anfang der Bibel aufgeschrieben ist, so ungemein faszinierend. Dort heißt es: „Und Gott sprach: es werde Licht!“ – Es heißt nicht: Und Gott machte das Licht! Er ist eben nicht der Macher, sondern der Ermöglicher, derjenige, der für die Schöpfung den Raum eröffnet, in der sie sich entwickeln kann kreativ und spielerisch.

Ist das nicht genial, dass unser Vater im Himmel in seinen Geschöpfen eine spielerische Kreativität angelegt hat, die mehr kann, als nur das verbissen Gewollte!

Manfred Hilsemer ist evangelischer Pfarrer im Ruhestand in Eisenach.