Geistliches Wort für Eisenach: Schöpferkraft, aus der wir kommen

Gabriele Phieler denkt nach über die verborgene Wahrheit Gottes – und ein beleuchtbarer Globus spielt dabei eine Rolle.

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt, wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis wandern, sondern wird das Licht des Lebens haben. (Johannes 8,12)

Können Sie sich erinnern an diese sensationellen Fotos unserer Erde vom Mond her gesehen? Diese einzigartigen Bilder unseres Planeten: Inmitten der unwirtlich, eiskalten, menschenfeindlichen Umgebung des Alls zeigen die Bilder unseren wunderbaren, blauen Planeten. Er schwebt da in der Dunkelheit des Weltalls in seiner ganzen leuchtenden Einzigartigkeit.

Mir ist ein Vergleich gekommen: Ich habe zu Hause einen Globus; er war etwas vergessen in einer dunkeln Zimmerecke. Aber man kann ihn beleuchten. Das tue ich jetzt immer mal wieder, gerade angesichts der Katastrophen, die sich auf unserer Erde abspielen und die einem das Herz zerreißen, wütend oder hilflos machen können. Der kleine Erdball wird dann hell und licht und leuchtet aus seinem Inneren heraus. Lassen Sie sich auf dieses Bild ein: Mir kommt dieser leuchtende Globus vor wie ein Sinnbild für die verborgene Wahrheit Gottes. Sie ist tiefer als unser ganzes oberflächliches Tasten, Irren und Verstehen. Aber dennoch ist sie die Kraft und die Energie im Inneren unserer Welt! Die Schöpferkraft, aus der wir kommen, in die wir gehen, in der wir atmen und die uns sucht, damit wir mit diesem Geist leben und nicht in Finsternis versinken, sondern das Licht des Lebens haben.

Kann das nicht eine Botschaft für diesen Tag werden? Das heißt doch zuerst einmal: Ich selber bin der Dunkelheit nicht ausgeliefert! Christus will ja genau das, dass ich mich selbst in meinem Inneren von dieser Kraft, von diesem Licht finden und berühren lasse! …. und damit Mut gewinne, nicht resigniere, Ruhe finde – mutiger glaube als bisher, und das tue und sage, was nötig ist. Darum geht es doch!

Gabriele Phieler ist evang.-lutherische Oberin im Ruhestand in Eisenach.