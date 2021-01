Geistliches Wort: Gottes Liebesbrief an uns Menschen

Wann haben Sie zuletzt einen Brief bekommen? Ich meine jetzt keine Nachricht übers Handy, sondern einen richtigen Brief. Diesmal habe ich mich besonders gefreut über die Weihnachtsbriefe von Freunden und Verwandten und selber welche geschrieben, weil wir einander nicht so besuchen konnten wie gewohnt. Auch in der Bibel finden wir einige Briefe.

Im Johannesbrief lesen wir: „Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen.“ (1. Joh 4, 9) Diese Zeilen erinnern mich an die Geburt von Jesus. In einer Notunterkunft erblickt er das Licht der Welt. Endlich dürfen Maria und Joseph ihr Baby im Arm halten. Ein neugeborenes Kind – das ist jedes Mal etwas Wunderbares.

Doch im Stall von Bethlehem geschieht noch mehr. Denn in diesem Kind kommt Gott selber zur Welt und in unser Leben. Darum ist Jesus für alle da, nicht nur für seine Familie. Als Erwachsener ist er da für die „Mühseligen und Beladenen“. Er hat Worte für die Rechtgläubigen und Besserwisser. Er hat Worte für die Sorgenvollen, für die Mutlosen und für die Heimatlosen. Worte, die bis heute Gültigkeit haben: die Geschichte vom Vater und den beiden Söhnen, die Bergpredigt oder das Vaterunser: Worte, mit denen man leben und mit denen man sogar getröstet sterben kann.

„Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, daß er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen.“ Wie gut, dass Menschen aufgeschrieben haben, was sie mit Jesus erlebt haben. Damit es auch Generationen nach ihnen erfahren. Denn was Jesus gesagt und getan hat – das ist Gottes Liebesbrief an uns Menschen. Davon sollten alle erfahren. Deshalb hat auch Martin Luther das Neue Testament ins Deutsche übersetzt – vor 500 Jahren auf der Wartburg.

Heute, 2021, halten wir Gottes Liebesbrief in Händen. Können uns davon berühren und bewegen lassen und so hoffentlich selber zu einem Teil dieses Briefes werden, der bis heute um die Welt geht.