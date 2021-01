Geistliches Wort: Nie hören sie auf, Frucht zu tragen

Pfarrer Johannes Reinhardt aus Seebach über das, was Kraft gibt, in schwierigen Zeiten durchzuhalten.

Was macht Menschen stabil in schwierigen Zeiten? Der jüdische Psychiater Viktor Frankl beobachtete seine Mithäftlinge im Konzentrationslager Theresienstadt. Ganz unterschiedlich und unvorhersehbar reagierten die Menschen auf die furchtbaren Schwierigkeiten.

Gesunde, starke Sportler verfielen innerhalb weniger Wochen und starben. Andere, scheinbar schwächliche Typen, überlebten Jahre. In Gesprächen versuchte er, das Geheimnis der Durchhaltekraft von Menschen zu verstehen.

Frankl fand heraus: Krisenfest sind die Menschen, deren Lebensziel außerhalb ihrer selbst liegt, d.h. die wissen, dass sie da sind für andere Menschen oder eine große Aufgabe. Sie sehen den Sinn ihres Lebens nicht nur in der Verwirklichung ihres Lebensglücks und Wohlbefindens.

Frankl fand heraus, dass die am gewissesten den Krisen trotzen und lebensfeindliche Umstände überleben, die z.B. dafür kämpfen, wieder mit Ihren Lieben vereinigt zu werden und für andere da sein zu können.

Wer den Grund seines Lebens außerhalb seiner selbst findet, der bekommt von dorther auch Kraft durchzuhalten, wenn er selber sich schon aufgeben würde. Wenn ich weiß, dass ich „jetzt stark sein muss für“ diesen oder jenen an meiner Seite, dann habe ich viel mehr Kraft, als wenn ich nur mir selbst verantwortlich bin.

Die Bibel beschreibt Christen als Menschen, die wie Bäume sind, die ihre Wurzeln tief im fruchtbaren Boden haben. Weil sie wissen, dass ihr Leben geborgen ist in Gottes Hand und sie ihm gegenüber dafür verantwortlich sind, haben sie Kraft, durchzuhalten in den Stürmen des Lebens und Herausforderungen der Zeit. Wer Gott erlebt hat, weiß: Ich bin nicht nur für mich selber da, aber der Herr des Lebens ist für mich da. Beides gibt Kraft, in Krisen durchzuhalten.

Das ist eine Botschaft für die Zeit, in der wir gerade leben. Und das ist eine Erwiderung an alle (unfassbarerweise selbst aus der Kirche erklingenden) Stimmen, die behaupten, dass man Menschen dabei unterstützen sollte, sich in ihrer Freiheit selbst zu töten! Dies ist keine Freiheit, sondern die Bestreitung und Vernichtung der Freiheit und die völlige Verneinung der Gottgegebenheit menschlichen Lebens.

Viktor Frankl begründete nach dem Krieg eine neue Art der Psychotherapie, die Menschen hilft, seelische Gesundheit durch das Entdecken eines tieferen Lebenssinnes zu finden. Er formulierte: „Die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen.“

Wir haben es nicht in der Hand, welche Schwierigkeiten zu welcher Zeit auf unser Leben treffen, aber wie wir darauf reagieren, schon. Gott sagt (Jeremia 17,7+8): Segen soll über alle kommen, die allein auf mich, den Herrn, ihr Vertrauen setzen. Sie sind wie Bäume, die am Wasser stehen und ihre Wurzeln zum Bach hin ausstrecken. Sie fürchten nicht die glühende Hitze; ihr Laub bleibt grün und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt, leiden sie keine Not. Nie hören sie auf, Frucht zu tragen.