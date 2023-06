Geldautomat ausgeräumt und in Supermarkt eingebrochen: Polizei fahndet mit Fotos und Videos nach Dieben

Ruhla. Die Polizei fahndet nach Dieben, die im Wartburgkreis ihr Unwesen getrieben haben. Dazu sind Fotos und Videos von Überwachungskameras veröffentlicht worden. Wer erkennt die Personen?

Bereits am 25. Oktober 2022 schlugen in Thal, einem Stadtteil von Ruhla im Wartburgkreis, Unbekannte auf dem Gelände eines Supermarktes in der Straße Am Ebertsberg zu. Laut Polizei seien mehrere Personen zwischen 1 Uhr und 3.30 Uhr am Werk gewesen. Die Diebe öffneten dabei gewaltsam einen dort befindlichen Geldautomaten. Außerdem drangen sie in den Supermarkt ein.

Entwendet wurde unter anderem Bargeld. Der Beuteschaden liege im oberen fünfstelligen Bereich, der entstandene Sachschaden bei circa 7500 Euro, so die Polizei.

Hier hat die Polizei Foto- und Videomaterial der Überwachungskameras veröffentlicht. Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 03691-261124 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

