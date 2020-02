Eisenach. In Eisenach soll ein Geldautomat gesprengt worden sein. Die Kriminaltechnik untersucht zurzeit den Tatort am Telemannplatz. Die Post ist geschlossen.

Geldautomat in Eisenach gesprengt - Kriminaltechnik untersucht Tatort

In der Postfiliale am Telemannplatz in Eisenach soll in der Nacht der Geldautomat gesprengt worden sein. Inzwischen sind Mitarbeiter der Kriminaltechnik der Landespolizeiinspektion Gotha vor Ort und sichten den Tatort. Die Post selbst ist derzeit geschlossen.

Vor knapp einem halben Jahr, im August, sollen drei Männer in Eisenach versucht haben, einen Geldautomaten zu sprengen. Damals konnte die Polizei die Täter überführen. Sie hatten nachts versucht, die Bedienteile der Geldautomaten aufzuhebeln, um ein Gasgemisch einzuleiten. Damit sollte eine Sprengung herbeigeführt werden. Doch bevor sie das Gasgemisch in die Geldautomaten einleiten konnten, wurden sie von der Polizei vorläufig festgenommen.

Ende November hatten Unbekannte einen Geldautomaten in Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) gesprengt. Durch die Explosion wurde die Sparkassenfiliale, in dem der Geldautomat stand, beschädigt und musste geräumt werden.

Geldautomat im Landkreis Gotha gesprengt Unbekannte haben in Nesse-Apfelstädt im Landkreis Gotha einen Geldautomaten gesprengt.

Anwohner hatten den Knall am frühen Freitagmorgen im Ortsteil Neudietendorf gehört, teilte die Polizei am Freitag mit.

Durch die Explosion wurde die Sparkassenfiliale, in dem der Geldautomat stand, beschädigt und musste geräumt werden.

Acht Bewohner des Wohnhauses wurden zunächst anderweitig untergebracht, sagte ein Polizeisprecher.

Die Täter konnten fliehen. Eine Suche mit Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Derzeit fahndet die Polizei nach einer dunklen Limousine, die als Fluchtfahrzeug gedient haben soll.

Wie hoch der entstandene Schaden ist und wie viel Geld geklaut wurde, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Mithilfe.

