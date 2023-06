Gemeinderat berät über Wasserspielplatz in Behringen

Hörselberg-Hainich. Zur Sitzung der Gemeinde Hörselberg-Hainich am 27. Juni sind Bürger herzlich eingeladen.

Der Rat der Gemeinde Hörselberg-Hainich trifft sich am Dienstag, 27. Juni, um 19 Uhr in der Gemeindeverwaltung in Behringen zu seiner nächsten Sitzung. Bürger und Bürgerinnen sind zum öffentlichen Teil der Sitzung gerngesehen. Neben der Beschlussfassung zur geprüften Jahresrechnung 2020 steht unter anderem ein Zuschuss zum Bau eines Wasserspielplatzes im Kindergarten Behringen zur Debatte.