Gemeindesaal Dankmarshausen wird modernisiert

Bis Ende Januar werden in Dankmarshausen wie in zahlreichen anderen Kirchgemeinden keine Präsenzgottesdienste abgehalten. Pfarrer André Krauß und Gemeindekirchenrats-Vorsitzender Udo Eisenberg haben aber auch gute Nachrichten. Der an das leerstehende Pfarrhaus angrenzende Gemeindesaal wird eine Frischzellenkur erfahren. Krauß und Eisenberg bedanken sich in diesem Zusammenhang bei der politischen Gemeinde, der Jagdgenossenschaft und bei den Einzelpersonen für die zum Teil großzügigen Spenden.

Der Gemeindesaal soll einen barrierefreien Zugang erhalten. Dafür wird der Eingang von der Vorder- an die Rückseite des Anbaus verlegt. Statt Stufen wie vorne wird es eine Rampe geben. Die anfänglichen Schwierigkeiten mit der Denkmalschutzbehörde wurden ausgeräumt, weiß Ortsbürgermeister Manfred Stein (CDU).

Die in die Jahre gekommene Heizung werde durch eine Zentralheizung ersetzt und von Öl auf Gas umgestellt. Der Innenbereich soll einen neuen Anstrich bekommen und eine Energiesparbeleuchtung. Später, in einem zweiten Bauabschnitt, soll die Außenfassade des Saals erneuert werden. Auf dem Plan steht auch die Neugestaltung des Pfarrhofes. Dort sind unter anderem Sitzplätze vorgesehen.

Pfarrhaus wird für 30.000 Euro verkauft

Das ehemalige Pfarrhaus selbst, ein um 1600 errichteter Fachwerkbau mit hohem Sanierungsbedarf, steht auf der Verkaufsliste der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland für 30.000 Euro. Es ist mit „reserviert“ gekennzeichnet. Für die politische Gemeinde wäre der Kauf und die Sanierung eine Nummer zu groß, sagt Ortsbürgermeister Stein. Man habe in diesem Jahr mit der Sanierung der ehemaligen Schule und jetzigen Heimatstube nebenan schon eine Herausforderung.

Sichtbar sind Veränderungen auf dem Friedhof in Dankmarshausen. Dort wurden alte und kranke Bäume gefällt und neue gepflanzt. Nach einer Materialrevision sind alle Glocken der Kirche Dankmarshausen seit einigen Wochen wieder einsatzfähig und zu hören.