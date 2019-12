Rüdiger Katzmann (links) und Christian Gräfe stoßen einen Gewässerverbund von Vereinen der Werra an.

Gerstungen. Angeln an 72 Kilometer Werra mit nur einer Gastkarte. 16 Vereine aus Thüringen und Hessen wollen einen neuen Gewässerverbund gründen.

Gemeinsam mehr für die Werra tun

Neu aufbauen wollen Angler im wesentlichen Werratal einen Verbund aus werraansässigen Angelvereinen, der einst 1997 von Vereinen in Dankmarshausen, Berka/Werra, Gerstungen, Herda, Herleshausen und Lauchröden gegründet wurde. Die Werravereinigung wurde vor zwölf Jahren beschlossen, damit die Mitglieder untereinander einfacher auch einmal in den Gewässern der Nachbarn angeln konnten. Zudem, so vereinbarte man 1997, wolle man die Fischbesatzmaßnahmen absprechen. Die Initiative schlief aber irgendwann ein.

Seit Jahren wurde diese Kooperation nicht mehr gelebt, wissen Rüdiger Katzmann, Vorsitzender des Angelvereins „Werra-Aue“ Gerstungen und Christian Gräfe, der dem ASV Lauchröden 1947 e.V. vorsteht. Beide Männer sehen wie einige andere Chefs umliegender Vereine jedoch Vorteile in so einem Verbund. Deshalb plant man nun mit anderen 14 Anglervereinen, die entlang eines Werraabschnitts von 72 Kilometer Länge liegen, einen neuen, noch umfassenderen Gewässerverbund mit einem verwaltenden Gremium. Strukturierter die Renaturierungder Werra vorantreiben Mitte November trafen sich die Interessenvertreter zum ersten Mal, berichtet Katzmann. Dabei habe man die Ideen den Vereinen von Treffurt über Eisenach bis nach Dankmarshausen vorgestellt. Doch ging es nicht vorrangig darum, dass Mitglieder und Gastangler unkomplizierter als bisher in den Pachtgewässern der anderen Vereine angeln können. Vielmehr wollen die Ideengeber einen Maßnahmekatalog auflegen, um an der Werra möglichst naturnah Flora und Fauna wiederherzustellen. Die Pflege des Pachtgewässers erledigt jeder Verein für sich, aber die Aufgaben, die man dabei stemmen muss, werden immer größer, erklärt Katzmann. Gemeinsam sei man effektiver. Im Wartburgkreis Koordinierungder Arbeiten am Fluss Angedacht ist, dass ein zukünftiger Verbund die Arbeiten der einzelnen Beteiligten koordinieren könnte. Dabei soll er sich nicht, betont Rüdiger Katzmann, in die Befugnisse der Partner einmischen, sondern impulsgebend wirken. Das können ganz verschiedene Projekte sein, wie Uferarbeiten, Baumschnitt, Altholzbeseitigung oder die Herstellung der Habitatqualität, vermitteln Katzmann und Gräfe. Zudem soll der Verbund steuernd auf Fischbesatz und ökologische Bedingungen des Flusses wirken. „Fische wandern“, sagt Katzmann. Bisher bestimmt jeder Angelverein selbst, welche Fischarten er in die Werra einsetzt. Der andere Verein bekommt davon nicht viel mit. Das würde sich durch die Gründung so einer Vereinigung ändern. Man könnte sich dazu absprechen. Befragung der Angelvereinebis ins Frühjahr 2020 Die zwei Vereinschefs rechnen damit, dass die Gründung dieses Gewässerverbundes Zeit brauchen wird. Bis in den März hinein sollen die angesprochenen Vereine von ihren Mitgliedern erfragen, wie diese zu der Gründung eines Gewässerverbundes stehen. Im April folgt dann das nächste große Treffen. Katzmann und Gräfe erhoffen sich durch die Gründung mehr Schlagkraft bei Themen, die Anglern wichtig sind, auch dass sie besser als in der Vergangenheit bei zuständigen Behörden mit ihren Problemen Gehör finden. Mit dem neuen Verbund würde man auch etwas für den Tourismus tun, wenn das Angeln entlang der Werra auch für Gäste unkomplizierter wird. Katzmann berichtet von Schwaben, die regelmäßig hier Angelurlaub machen, weil ihnen die Region so gut gefällt. Auch Gräfe sagt, er verkaufe in Lauchröden nicht wenige Gast- oder Wochenkarten im Jahr. „Wir sehen die Region als Anglerregion“, betont er. Christian Gräfe glaubt zudem, dass durch eine neue Struktur die Nachwuchsarbeit besser koordiniert werden kann.