15 Feuerwehrleute aus dem Wartburgkreis nahmen an der Ausbildung am „Gefahrgutzug“ im hessischen Bebra teil.

Feuerwehr Gemeinsame Ausbildung für hessische und thüringische Feuerwehren am Gefahrgutzug

Wartburgkreis Spezialkräfte nutzen Ausbildungszug der Deutschen Bahn

Über den Landkreis Hersfeld-Rotenburg wurde bekannt, dass der „Ausbildungszug Gefahrgut“ der Deutschen Bahn in Bebra Halt macht. Nach Absprache der beiden Kreisbrandinspektoren, Marco Kauffunger und Christian Grebe, konnte eine Zusammenarbeit für die Ausbildung der Gefahrguteinheiten beider Landkreise arrangiert und dem Wartburgkreis Teilnahmeplätze zur Verfügung gestellt werden, informiert der Wartburgkreis.

Dieser langfristig geplanten Ausbildung kam bereits im Oktober an der Autobahnraststätte Herleshausen ein realer Gefahrguteinsatz zuvor, welcher die gute Zusammenarbeit in der Einsatzabwicklung der Gefahrgutkräfte landkreis-übergreifend im guten Miteinander zeigte.

Ende November nahmen schließlich 15 Teilnehmer aus dem Wartburgkreis an der Ausbildung am „Gefahrgutzug“ teil. Neben Grundlagen wie der Schienenfahrzeugkunde und Verhaltensweisen im Einsatzfall wurde auch praktisches Wissen vermittelt. Beispielweise wurden an Kesselwagen die Bauarteigenschaften von Befüll- und Entnahmearmaturen demonstriert und Leckagen simuliert.

Im nächsten Jahr findet die Ausbildung im Wartburgkreis statt, bei der im Gegenzug dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg Schulungsplätze zur Verfügung gestellt werden.