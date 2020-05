Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinsames Beten geht notfalls auch einmal am Telefon

Seit dem vergangenen Sonntag dürfen wir wieder Gottesdienste feiern. Nach wochenlanger Pause ein echtes Highlight. Natürlich gab und gibt es auch online tolle Angebote. Aber irgendwie ist das nicht dasselbe. „Unsere Orgel wieder hören, gemeinsam beten, nicht alleine vor dem Radio oder dem Fernseher, das ist schön“, so haben die meisten Leute gesagt. Allerdings gibt es Einschränkungen. Mehr als dreißig dürfen wir nicht sein, gut verteilt im Kirchenraum und natürlich mit Mundschutz. Gewöhnungsbedürftig. Und das gemeinsame Singen ist nicht möglich. Nur die Orgel oder das Klavier dürfen erklingen. Und ausgerechnet morgen ist der Sonntag mit dem Namen „Kantate“, was übersetzt heißt: „Singt!“Eigentlich einer meiner Lieblingssonntage, weil man da mal so richtig aus dem Vollen schöpfen kann, was das Singen angeht. Geht aber leider nicht. „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ Dieses Zitat aus dem 98. Psalm gibt dem Sonntag seinen Namen.

Und bringt mich auf die Spur: „Denn er tut Wunder“. Wie viele kleine und große Wunder habe ich, haben wir in den vergangenen Wochen des Shutdowns erlebt. Zum Beispiel so viele kreative Ideen, wie menschliche Nähe trotz Abstand möglich ist. So viel Nachbarschaftshilfe, wo man sich vorher gerade mal einen guten Tag gewünscht hat. So viele schöne Telefonate und Videoanrufe und die Erfahrung, dass gemeinsames Beten notfalls auch mal auch per Telefon geht.„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder“. Ich glaube, wir haben in den vergangenen Wochen viele neue Lieder gelernt und gesungen, halt anders als mit der Singstimme. Wunderbare. Und das ist für mich ein Grund, Gott besonders zu danken an diesem Sonntag Kantate.