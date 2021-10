Gerd Jung nach 13 Jahren in Eisenacher ASB-Diensten verabschiedet

Der Leiter des Hörseltreffs in der Stedtfelder Straße, Gerd Jung (Mitte), wird verabschiedet und mit Petra Stöhr (in rot) die Nachfolgerin begrüßt. Mit dabei auch ASB-Geschäftsführer Thorsten Junge (links), ASB-Nordtreff-Leiterin Ramona Heiderich (in der Tür) und SWG-Geschäftsführer Wilhelm Wagner.