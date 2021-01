Geschäfte in Eisenach bleiben geschlossen

Eisenach. In der Eisenacher Innenstadt hat nach Recherchen unserer Zeitung am Montag niemand aus Protest sein Geschäft geöffnet. Unter dem Slogan „Wir machen auf – Lockdown beenden“ war in sozialen Netzwerken zu der Aktion aufgerufen worden. Das Eisenacher Ordnungsamt hat kontrolliert und keinerlei Verstöße festgestellt. Es drohte ein Bußgeld von 2500 Euro.

Jo West, Vorsitzender des Eisenacher Gewerbevereins und selbst Einzelhändler, hatte bereits im Vorfeld gesagt, sich nicht beteiligen zu wollen, weil der Aktionismus Einzelner nicht weiterhelfe. Es gehe immer noch darum, Kontakte und damit Ansteckrisiken zu vermeiden. Man wolle weder die Kunden noch die Mitarbeiter gefährden.

Gleichzeitig machte Jo West aufmerksam, dass der Gewerbeverein im Rahmen einer anderen deutschlandweiten Internet-Aktion auf die prekäre Situation insbesondere der Händler in der Innenstadt hingewiesen habe. „Wir brauchen Hilfen und zwar jetzt und so unbürokratisch wie möglich“, betont der Vorsitzende des Gewerbevereins.