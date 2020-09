In Eisenach können wir uns über immer mehr offene Bücherregale freuen. Das bekannteste ist das in der Goldschmiedenstraße, wenn jetzt auch an neuem Standort. Stetig steht neue Lektüre zum Mitnehmen darin. Wer dort stöbert, kommt auf seine Kosten. Auch ich gehe bei Spaziergängen gern hier vorbei. Jetzt steht bei mir im Regal zu Hause ein neues Buch über Preußen, was gelesen werden will. Auch der Sohn entdeckt immer etwas. Zuletzt ein Buch mit dem Titel „Fußball-Sammelsurium – Spaßwissen für Fans“ von 2008. Viele Fußballer, die darin auf Ranglisten vermerkt sind, kennt er nur vom Hörensagen. Ich stieß beim Durchblättern nicht nur auf Fanlieder vom VfB Oldenburg, sondern lernte, dass es dem Verteidiger des norwegischen Pokalsiegers Fredrikstad FK einmal gelang, im Juni 2007 innerhalb von vier Tagen dreimal vom Platz gestellt zu werden. Und: Im Fußballbuch sind die Stadionpreise für Bratwurst und Bier aus der Saison 2007/2008 aufgelistet. Die billigste Bratwurst gab es im Stadion der Freundschaft in Cottbus für zwei Euro, die teuerste mit 3,30 Euro wo? Natürlich in der Allianz-Arena der Bayern. Heute kostet hier eine Wurst 4,20 Euro. Die muss derzeit nur keiner bezahlen, weil bisher hier ja kein Zuschauer ins Stadion darf.