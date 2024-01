Geschichtsvorträge an der Volkshochschule Eisenach

Die Volkshochschule in der Schmelzerstraße in Eisenach.

Eisenach Asien und Bad Salzungen als Themen

Im neuen Jahr finden Vorträge zu historischen Themen an der Volkshochschule Wartburgkreis in Eisenach statt: Der Vorsitzende des Eisenacher Geschichtsvereins, Michael Kellner, referiert am Donnerstag, 18. Januar, 18 Uhr über „Thüringer Missionare in China und Japan“ (24FEA10906) sowie am Donnerstag, 1. Februar, 18 Uhr über „China, Peking und die verbotene Stadt“ (24FEA10907).

Einen frischen Blick auf die Kreisstadt Bad Salzungen erhalten Interessierte beim Vortrag „Gradierwerk und Kurwesen Bad Salzungen – historischer Rückblick“ (24FEA10103) des neuen Leiters des Museums am Gradierwerk, Steffen Krüger, am Donnerstag, 9. April, 18 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 7 Euro. Telefonische Auskunft unter: 03695/ 61 72 61.