Gesichter für ein gesundes Miteinander in Eisenach gesucht

Eisenach. Der Wettbewerb der DAK Gesundheit Eisenach ist sowohl für Gruppen als auch Einzelpersonen gedacht.

Die DAK Gesundheit sucht in Eisenach „Gesichter für ein gesundes Miteinander“. Der Wettbewerb der Krankenkasse soll den sozialen Zusammenhalt stärken. Zum dritten Mal können sich Einzelpersonen oder Gruppen bewerben, die sich mit ihren Projekten in den Bereichen Gesundheit, Prävention und Pflege engagieren. Interessierte können sich bis 15. September im Internet unter www.dak.de/gesichteronline bewerben.

Auf Landes- und Bundesebene werden Geldpreise vergeben. Eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK Gesundheit zeigt: 70 Prozent der Menschen in Deutschland finden, dass sich der Zusammenhalt und das Zusammenleben in der Gesellschaft in den vergangenen drei Jahren verschlechtert haben. Drei von vier Befragten glauben, dass sich ein besseres soziales Miteinander auch positiv auf die Gesundheit auswirken kann. „Unser Wettbewerb soll verdeutlichen, wie wichtig Zusammenhalt und ein guter Umgang miteinander für unsere Gesundheit sind“, sagt Antje Orthey, Servicezentrumsleiterin der DAK Gesundheit in Eisenach.

Einsendeschluss ist der 15. September 2023

Nach dem Einsendeschluss am 15. September 2023 werden zunächst die besten drei „Gesichter für ein gesundes Miteinander“ in Thüringen ermittelt. Diese gewinnen 750 Euro (Platz 1), 500 Euro (Platz 2) oder 300 Euro (Platz 3). Der Sonderpreis für pflegende Angehörige ist mit 500 Euro dotiert. Alle Landessiegerinnen und -sieger kommen in die Endausscheidung. Dort kürt eine Jury unter Vorsitz von DAK-Chef Andreas Storm die Gewinnerprojekte 2023.

Alle Unterlagen und das Anmeldeformular unter: www.dak.de/gesichter