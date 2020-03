Gesperrte Spielplätze und Trauerfeiern ohne Senioren

Die Tür zum Gerstunger Rathaus ist verschlossen. Wer ein Anliegen hat, wird an der Gegensprechanlage höflich darauf hingewiesen, dass wegen der Corona-Pandemie zurzeit keine persönlichen Kontakte möglich sind. Nur noch per Telefon oder E-Mail ist die Gemeindeverwaltung seit Dienstag erreichbar. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Auf dem Spielplatz direkt neben dem Rathaus dürfen ab Mittwoch keine Kinder mehr spielen. Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) schaut von ihrem Bürofenster auf die Schaukel und den Kletterturm. Sie findet es schwierig, den Eltern, die im Rathauspark mit ihren Kindern spazieren gehen, zu verbieten, dass die Kleinen nicht auf die Geräte dürfen. Aber es muss sein. Die Ausbreitung des Coronavirus soll verlangsamt werden. Dazu gehört, die sozialen Kontakte auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Noch schwieriger ist es für die Bürgermeisterin, bei Trauerfeiern umzusetzen, dass die Teilnehmer nicht älter als 65 Jahre sind: „Da warten wir noch auf eine Klarstellung, wie wir damit umgehen sollen“. Wenn Trauerfeiern im engsten Familienkreis stattfinden und dazu Senioren in besagtem Alter gehören, kann sich Sylvia Hartung eigentlich nicht vorstellen, wie sie mit dem Ordnungsamt eine solche Versammlung auflösen soll.

Sorgenfalten, sollten Steuern gesenkt werden

Ähnlich ist es bei Hochzeiten. Auch dort dürfen Menschen ab 65 Jahren zurzeit zu ihrem eigenen Schutz nicht teilnehmen, selbst wenn der Teilnehmerkreis auf acht oder zehn Gäste begrenzt ist.

Mit der Standesbeamtin wolle man sich am Mittwoch verständigen, welche Lösungen es geben kann. Wobei: Trauzeugen braucht es nicht mehr, so dass sich das Paar in trauter Zweisamkeit das Ja-Wort geben kann.

Die Betreuung in den kommunalen Kindertagesstätten muss ebenfalls neu organisiert werden. Für fünf bis sechs Kinder haben Eltern mit so genannten relevanten Berufen unter anderem bei Polizei, Feuerwehr und im Krankenhaus Bedarf angemeldet. Am Dienstag waren noch beide gemeindlichen Einrichtungen in Marksuhl und Wolfsburg-Unkeroda geöffnet, ab Mittwoch soll es voraussichtlich nur noch die in Marksuhl sein. „Vorausgesetzt, die Kinder können gefahren werden“, fügt Hartung dazu. Eine Entscheidung sollte im Verlaufe des Mittwoch fallen, auch in Abstimmung mit der Arbeiterwohlfahrt, die eine weitere Kindertagesstätte in Gerstungen betreibt.

Wer in der Gemeindeverwaltung tätig ist und Kinder hat, kann zuhause arbeiten und seine Arbeitszeit in die Abendstunden verlegen. Insgesamt ist Hartung froh, dass die Verwaltung auf mehrere Standorte verteilt ist. Selbst wenn ein Haus möglicherweise wegen Quarantäne geschlossen werden müsste, kann in einem anderen weitergearbeitet werden. Neben dem Rathaus gibt es das Bürgerbüro im Rautenkranz am Markt in Gerstungen und die Servicestelle in Marksuhl. Einige Mitarbeiter, so vom Ordnungsamt und Bauamt, sind auch nach wie vor draußen unterwegs. „Mit gebührendem Abstand“, ergänzt die Bürgermeisterin.

Es sind an allen Standorten weiter Mitarbeiter vor Ort - mit den eingangs erwähnten Regeln. Aber Pässe für Urlaubsreisen in ferne Länder beispielsweise braucht im Moment niemand. Vielmehr treibt die Bürgermeisterin die Ankündigung um, dass Firmen, die in wirtschaftliche Nöte durch die Coronakrise gekommen sind, ihre Steuern senken können. Das ist sehr schlecht für die kommunalen Haushalte.

Alle Rathäuser sind geschlossen und per Telefon oder E-Mail erreichbar

Alle Stadt- und Gemeindeverwaltungen bleiben vom 17. März bis 19. April geschlossen. Kontaktaufnahmen sind per Telefon oder per E-Mail möglich.

Eingeschlossen sind Rathäuser, Bibliotheken, Museen, Tourist-Informationen.

Geschlossen sind in der Region außerdem Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume und Sporthallen.

Ab Mittwoch, 18. März, sind Spielplätze gesperrt.

Viele Verwaltungen informieren aktuell im Internet, zum Beispiel welche Kitas geöffnet sind. Einige Kommunen informieren außerdem in Schaukästen und mittels Aushängen.

Auf der Treffurter Internetseite ist aktuell nachzulesen, dass die Veranstaltung mit Gregor Gysi am 20. April verschoben wird. Karten behalten ihre Gültigkeit für den noch nicht terminierten Auftritt. Sie können aber auch nach Wiedereröffnung der Stadtverwaltung zurückgegeben werden.

Auf der Ruhlaer Internetseite bedankt sich der Bürgermeister schon jetzt bei all denjenigen, die besonders älteren Menschen unter anderem beim Einkaufen von Lebensmitteln und Medikamenten helfen.

Auf der Internetseite der Gemeinde Hörselberg-Hainich wird informiert, dass auch die Sprechtage des Wasser- und Abwasserverbands entfallen, ebenso der Gemeinderat am 19. März.