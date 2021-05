Auf den Pflegenotstand will dei Thüringer Linke aufmerksam machen.

Bad Salzungen. Was die Linke bei der Pflege im Wartburgkreis verbessern will.

Am Mittwoch, 19. Mai, macht von 11 bis 13 Uhr die Pflegekampagne der Thüringer Linken vor dem Bahnhof in Bad Salzungen halt. Darauf weist Linke-Landtagsabgeordnete Anja Müller hin. Unter dem Motto „Danke heißt mehr Gehalt“ wolle man auf den Pflegenotstand und die Situation des Pflegepersonals aufmerksam machen. Ab 14 Uhr wird auch in Bad Liebenstein das Gespräch möglich sein.