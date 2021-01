Einen Autofahrer, der berauscht am Steuer saß, erwischte die Polizei in Bad Salzungen

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung der Polizei kontrollierten am Mittwochabend einen 26-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße in der Kreisstadt Bad Salzungen. Der Mann gab gegenüber den Polizisten an, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Er musste daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und seinen Citroen stehen lassen.