Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gestaltungsbeirat für Eisenacher Friedhöfe

Für den neu zu bildenden Gestaltungsbeirat für die Friedhöfe der Stadt Eisenach werden interessierte Mitstreiter gesucht. Die Stadtverwaltung ruft öffentlich auf, sich für eine Mitarbeit in diesem Beirat zu bewerben.

Gesucht wird je ein Vertreter der Religionsgemeinschaften – christliche Kirchen, jüdische oder muslimische Religionsgemeinde. Außerdem sind ein ortsansässiger Landschaftsarchitekt, Bestatter und Steinmetzbetrieb gefragt sowie bis zu fünf Eisenacher Bürgerinnen und Bürger.

Aufgabe des Gestaltungsbeirates ist es, bei allen wichtigen Angelegenheiten der Friedhöfe der Stadt Eisenach den Stadtrat, den zuständigen Ausschuss sowie die Oberbürgermeisterin mit Hinweisen und Empfehlungen zu beraten. Insbesondere geht es um die Erhaltung, Veränderung und Gestaltung der Friedhöfe und Festlegungen zu den Grabarten.

Bewerbungen sind möglich an die Stadtverwaltung Eisenach, Amt für Infrastruktur, Sachgebiet Friedhof, Heinrichstraße 11, 99817 Eisenach oder per E-Mail an friedhof@eisenach.de. Bewerbungsschluss ist am 29. Februar.

Die Auswahl der Vertreter erfolgt anschließend durch den für die Friedhöfe zuständigen Ausschuss. Per Beschluss des Stadtrates werden die Mitglieder für die Dauer seiner Amtszeit berufen. r