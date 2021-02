Gesundheitsamt Eisenach meldet neue Sterbefälle

Wartburgregion. Gesamtzahl steigt auf 191 Personen in der Wartburgregion an.

Für die Region hat das Gesundheitsamt mit Stand Dienstag, 15.15 Uhr, 27 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Im Wartburgkreis liegt die Zahl damit bei 192, in Eisenach bei 34 – das waren zehn Fälle mehr als am Vortag. Die meisten Fälle im Kreis wurden mit 47 für Bad Salzungen gemeldet, im Nordkreis sind weiterhin drei Kommunen zweistellig: Hörselberg-Hainich (11) sowie Gerstungen und Treffurt (10). Gemeldet hat das Gesundheitsamt wieder neue Todesfälle. 191 – 44 Personen in Eisenach und 147 Personen im Kreis – sind laut Behörde im Zusammenhang mit Corona verstorben.