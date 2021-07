Foto: Soeren Stache/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Ein neuer Bundestag wird gewählt. Der DGB Kreisverband Eisenach-Wartburgkreis will von den Bewerbern vor Ort wissen, für welche Ziele diese stehen. Soeren Stache/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Gewerkschafter diskutieren in Eisenach mit Kandidaten

Eisenach. Der DGB-Kreisverband Eisenach-Wartburgkreis hat Direktkandidaten für den Bundestag zu einer Diskussionsrunde eingeladen.

Zu einer Diskussionsrunde mit Bewerbern für die Bundestagswahl im Wahlkreis 190 lädt der DGB-Kreisverband Eisenach-Wartburgkreis für Sonnabend, 17. Juli, ab 11 Uhr in die Event-Halle West in Eisenach ein. Wie Vorsitzender Michael Lemm mitteilt, möchten die Gewerkschafter mit den Direktkandidaten von CDU, SPD, Linken, Grünen und FDP „ins Gespräch kommen“. Zuvor findet die Kreis- bzw. Stadtverbandskonferenz des DGB statt. Gastredner ist Uwe Laubach von der IG Metall. Auch Wahlen stehen an.