Ein Bild aus der Vergangenheit: So dicht stehend wie vor vier Jahren dürfen die Kundgebungsteilnehmer am 1. Mai nicht demonstrieren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gewohnte große Demonstration in Eisenach fällt aus

Für den 1. Mai sind in Eisenach zwei Demonstrationen angemeldet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hält die Anzahl der Teilnehmer betont niedrig. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und finden es nicht angebracht, zu größeren Kundgebungen aufzurufen“, sagt Michael Lemm, Vorsitzender des hiesigen DGB-Kreisverbandes. Es gehe darum, die Gesundheit aller nicht zu gefährden. Deshalb gebe es nicht wie gewohnt eine große Demo und das Familienfest auf dem Markt. Lemm ruft Bürger hingegen auf, am Freitag am bundesweiten Live-Stream des Gewerkschaftsbundes im Internet bei Facebook und Youtube teilzunehmen. Der MLPD-Politiker Fritz Hofmann hat eine Kundgebung mit 30 Teilnehmern angemeldet. „Symbolische Aktivitäten im Internet sind schön und gut, aber kein Ersatz für den 1. Mai auf der Straße“, begründet er. Um etwa 10.45 oder 11 Uhr beginnt am Bahnhofsvorplatz seine Auftaktkundgebung, danach geht es zum Markt mit weiteren Reden.