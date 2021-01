Gift auf Spielplatz im Norden Eisenachs gefunden

Erneut entdecken aufmerksame Anwohner ausgelegtes Gift in der Wartburgstadt. Am Spielplatz unweit des Eisenacher Hauptfriedhofs fand ein junges Paar am Sonntagnachmittag eine Amsel, die sich sichtbar quält. Flugs bringen die Tierfreunde das leidende, aufgeplusterte Tier mit Blähbauch zu der Eisenacherin Ingrid Röschke, die seit vielen Jahren mit Geschick kleine verletzte Wildtiere aufpäppelt.

Aufgrund rosafarbiger Körner im Schnabel vermutet die erfahrene Tierfreundin, dass es sich dabei um Rattengift handelt. Rattengift, meint sie, wirke erst nach Tagen und sorge für innere Blutungen. "Es ist ein kräftiges Tier, vermutlich ein Dreivierteljahr alt", sagt sie. War die Giftmenge nicht zu groß und wirke ihre fürsorgliche Behandlung, könne die Amsel bereits zum Wochenende wieder in die Freiheit entlassen werden.

Die jungen Leute, die das Tier zu Ingrid Röschke brachten, berichten, dass die Amsel mitten auf dem Spielplatz auf einer aufgerissenen Tüte saß. "Völlig verantwortungslos – es ist eine große Sauerei", denkt Tierfreundin Ingrid Röschke an spielende Kinder, die das Gift mit der schrillen Farbe schnell mit Süßigkeiten verwechseln könnten.

Aber auch für Hunde und Katzen könnten solche Giftköder zur Gefahr werden. Die jungen Leute haben das Gift entsorgt und auch die Umgebung des Spielplatzes abgesucht. Vergiftete Tiere bekommt Ingrid Röschke zum Glück selten. "Meist sind es Igel, die eine vergiftete Maus gefressen hatten."