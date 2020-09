Giftköder in Eisenach ausgelegt – Polizei warnt Tierhalter und sucht Zeugen

In den letzten Wochen sind der Eisenacher Polizei zwei Fälle bekannt geworden, in denen Giftköder offenbar mit dem Ziel ausgelegt wurden, um Tiere zu verletzten.

So hatten Unbekannte am Morgen des 7. August in der Christianstraße zwei Hackbällchen platziert, die offenbar Rattengift enthielten. Am vergangenen Montag kam es laut Polizei nun erneut zu einem solchen Vorfall. In der Goethestraße wurde ein Fraßköder mit einem Nagel darin durch Hundebesitzer entdeckt.

In beiden Fällen kamen glücklicherweise keine Tiere zu Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden und etwaigen weiteren Vorfällen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden.

Darüber hinaus warnt die Polizei Hunde- und Katzenbesitzer, darauf zu achten, was ihre Tiere aufnehmen. Bei Verdacht auf eine Vergiftung solle unbedingt ein Tierarzt hinzugezogen und die Polizei informiert werden.

