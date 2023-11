Aktuelle Lichtinstallation in der Eisenacher Predigerkirche vom Berliner Künstler Philipp Geist.

Gitarrenklänge in Eisenacher Predigerkirche

Eisenach. Musiker Jörg Döttger spielt am 3. Dezember in den Ausstellungsräumen.

Am Sonntag, 3. Dezember, lädt das Thüringer Museum Eisenach um 15 Uhr in die Predigerkirche ein. „Kommen und Gehen, Hören und Sehen“ heißt die Veranstaltungsreihe, zu der die Ausstellungen in der Predigerkirche mit musikalischem Rahmen besichtigt werden können.

Am 1. Adventssonntag wird der Ausstellungsbesuch von Gitarrenklängen des Eisenacher Musikers Jörg Döttger begleitet. Er ist Mitbegründer der Band Snow Blind und blickt auf über 30 Jahre Bühnenerfahrung mit verschiedenen Stilrichtungen des Rock, Soul und Blues zurück. Auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten betrat der Musiker mit seinem Projekt „Klangregen“ musikalisches Neuland. Es ist nur der normale Museumseintritt fällig.