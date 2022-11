Gitarrist stimmt Eisenacher Senioren musikalisch ein

Eisenach. Straßenmusiker gibt beim Weihnachtsmarkt im Georgenhof den Takt vor. Von Demenz Betroffene klatschen überraschend mit.

Wenn eine an Demenz erkrankte Bewohnerin, die sonst eher anteilslos im Rollstuhl sitzt und nicht spricht, bei Livemusik plötzlich mit klatscht, dann ist das für Mitarbeiterinnen des Hauses wie Weihnachten und Ostern zusammen. So geschehen am Montag beim Weihnachtsmarkt im Georgenhof Seniorenzentrum in Eisenach-Nord.

Musiker Bastian Coburger riss Pflegeheimbewohner mit Liedern zur Gitarre mit und animierte sie mit Leichtigkeit zum Mitmachen. Die Senioren ließen sich nicht zweimal bitten. Im Vorfeld hatten Bewohnerinnen und Bewohner gebastelt und gebacken. Im weihnachtlich geschmückten „Büdchen“ im Foyer wurden dort hergestellte Kleinigkeiten zum Verkauf angeboten. Ergänzt wurde und wird das Angebot mit von Mitarbeiterinnen und Angehörigen gestalteten Handarbeiten.

Nicht zweimal bitten ließ sich auch die pensionierte Küchenleiterin des Georgenhofes, die sowohl am Montag als auch an einem weiteren Tag für frisch gebrannte Mandeln verantwortlich zeichnet. Der Weihnachtsmarkt hat bis zum 2. Januar geöffnet. Im „Büdchen“ wird in dieser Zeit immer wieder etwas passieren, etwas zum Verkauf angeboten. Einmal mehr geht der Erlös an das Kinderhospiz Mittelthüringen. Ein Vertreter war am Montag Gast des Weihnachtsmarktes.

Zahlreiche Bewohner des Georgenhofes verfolgten das Geschehen im Foyer, mit Glühwein- und Eierlikörpunsch versorgt. 114 Männer und Frauen leben in der Pflegeeinrichtung. Das Haus ist voll, sagt Hauswirtschaftsleiterin Nicole Philipp-Röth. Wegen Coronaerkrankungen war das nicht immer so, zuletzt im Sommer, als zahlreiche Beschäftigte erkrankt waren.

Am ersten Advent hatten übrigens schon zwei Lehrerinnen der Musikschule Eisenach die Bewohner aufs Fest eingestimmt.