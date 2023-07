Glasfasernetz für Kälberfeld und Sättelstädt

Hörselberg-Hainich. Das Glasfasernetz soll in Kälberfeld und Sättelstädt im Wartburgkreis ausgebaut werden. Dazu finden Bürgersprechstunden statt.

Die Gemeindeverwaltung Hörselberg-Hainich und das Unternehmen Deutsche Glasfaser wollen gemeinsam ein Glasfasernetz in Kälberfeld und Sättelstadt bauen. Der Ausbau wird privatwirtschaftlich erfolgen. Mindestens 33 Prozent der Haushalte in Kälberfeld und Sättelstädt müssen sich bis 19. August für einen Vertrag entscheiden, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Im Rahmen von Sprechstunden können sich Bürgerinnen und Bürger beraten lassen. Die nächsten Termine sind am Dienstag, 1. August, 9 bis 12 Uhr, im Vereinshaus Sättelstedt, Sondraer Straße 103, und am Donnerstag, 3. August, 16 bis 19 Uhr, im Bürgerhaus Kälberfeld, Am Hörselberg 47a.